ВСУ получили новую поставку немецких мин и пустили их в дело под Кременной

Войска киевского режима начали засеивать немецкими минами серую зону под Кременной. Такое заявление сделал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости».

«С направления населённого пункта Лиман украинские боевики произвели серию залпов из РСЗО по лесному массиву Серебрянского лесничества. Боеприпасы оказались кассетного типа с немецкими противотанковыми минами AT2», — отметил Марочко со ссылкой на свои источники.

Подполковник отметил, что прежде украинские войска уже использовали эти мины, но в последнее время их не было видно. Плотность засеивания на широкой территории может сигнализировать о новой поставке оружия, заключил эксперт.