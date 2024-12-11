Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 06:28

ВСУ получили новую поставку немецких мин и пустили их в дело под Кременной

Марочко: ВСУ дистанционно сеют немецкие мины в серой зоне под Кременной

Войска киевского режима начали засеивать немецкими минами серую зону под Кременной. Такое заявление сделал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости».

«С направления населённого пункта Лиман украинские боевики произвели серию залпов из РСЗО по лесному массиву Серебрянского лесничества. Боеприпасы оказались кассетного типа с немецкими противотанковыми минами AT2», — отметил Марочко со ссылкой на свои источники.

Подполковник отметил, что прежде украинские войска уже использовали эти мины, но в последнее время их не было видно. Плотность засеивания на широкой территории может сигнализировать о новой поставке оружия, заключил эксперт.

«Странно»: ВСУ бросились разминировать собственные мины на одном из направлений
«Странно»: ВСУ бросились разминировать собственные мины на одном из направлений

Недавно ВСУ пришлось отозвать партию из 150 тысяч мин. В сотнях единиц был обнаружен брак. Сообщается, что сломаны оказались 417 единиц взрывчатки. За поставку отвечал Минстратегпром.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sudtawee Thepsuponkul

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar