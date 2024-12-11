ВСУ получили новую поставку немецких мин и пустили их в дело под Кременной
Марочко: ВСУ дистанционно сеют немецкие мины в серой зоне под Кременной
Войска киевского режима начали засеивать немецкими минами серую зону под Кременной. Такое заявление сделал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости».
«С направления населённого пункта Лиман украинские боевики произвели серию залпов из РСЗО по лесному массиву Серебрянского лесничества. Боеприпасы оказались кассетного типа с немецкими противотанковыми минами AT2», — отметил Марочко со ссылкой на свои источники.
Подполковник отметил, что прежде украинские войска уже использовали эти мины, но в последнее время их не было видно. Плотность засеивания на широкой территории может сигнализировать о новой поставке оружия, заключил эксперт.
Недавно ВСУ пришлось отозвать партию из 150 тысяч мин. В сотнях единиц был обнаружен брак. Сообщается, что сломаны оказались 417 единиц взрывчатки. За поставку отвечал Минстратегпром.
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