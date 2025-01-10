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10 января, 01:19

Трамп заявил, что подготовка ко встрече с Путиным уже идёт

Дональд Трамп. Обложка © X / Donald J. Trump

Дональд Трамп. Обложка © X / Donald J. Trump

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что подготовка к его встрече с российским лидером Владимиром Путиным уже идёт. Трансляцию выступления политика в штате Флорида вёл телеканал Fox News.

«Он хочет встретиться. И мы ведём подготовку», — заявил Трамп.

Трамп заявил о подготовке ко встрече с Владимиром Путиным. Видео X / Breaking News

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Напомним, инаугурация Дональда Трампа в качестве президента США состоится 20 января. Ранее он уже допускал, что их разговор с Владимиром Путиным пройдёт в течение шести месяцев после официального вступления в должность. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 9 января заявил, что запрос на подобный разговор от команды Трампа не поступал.

Артур Лапсаков
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