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9 января, 09:54

В Кремле высказались о перспективах первого разговора Путина и Трампа

Песков: Запрос на разговор с Путиным от команды Трампа не поступал

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС/Пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС/Пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Кремль пока не получал запросов от команды избранного президента США Дональда Трампа на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил Дмитрий Песков. По его мнению, было бы целесообразно сначала дождаться инаугурации Трампа.

«Нет, никаких запросов не было. С другой стороны, по понятным причинам, было бы целесообразнее дождаться вступления [Трампа] в должность», — отметил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Путин будет только приветствовать настрой Трампа на разговор после инаугурации 20 января.

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Напомним, Дональд Трамп допустил, что проведёт переговоры с Путиным в течение шести месяцев после своего официального вступления в должность. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января.

Александр Юнашев
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