В Кремле высказались о перспективах первого разговора Путина и Трампа

Кремль пока не получал запросов от команды избранного президента США Дональда Трампа на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил Дмитрий Песков. По его мнению, было бы целесообразно сначала дождаться инаугурации Трампа.

«Нет, никаких запросов не было. С другой стороны, по понятным причинам, было бы целесообразнее дождаться вступления [Трампа] в должность», — отметил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Путин будет только приветствовать настрой Трампа на разговор после инаугурации 20 января.