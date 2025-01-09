В Кремле высказались о перспективах первого разговора Путина и Трампа
Песков: Запрос на разговор с Путиным от команды Трампа не поступал
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС/Пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
Кремль пока не получал запросов от команды избранного президента США Дональда Трампа на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил Дмитрий Песков. По его мнению, было бы целесообразно сначала дождаться инаугурации Трампа.
«Нет, никаких запросов не было. С другой стороны, по понятным причинам, было бы целесообразнее дождаться вступления [Трампа] в должность», — отметил представитель Кремля.
Песков также подчеркнул, что Путин будет только приветствовать настрой Трампа на разговор после инаугурации 20 января.
Напомним, Дональд Трамп допустил, что проведёт переговоры с Путиным в течение шести месяцев после своего официального вступления в должность. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января.