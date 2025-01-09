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9 января, 02:06

Надавить не получится: Трампа призвали не испытывать судьбу в разговоре с Путиным

19FortyFive: Давление Трампа в контексте Украины не подействует на Путина

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © Flickr / Trump White House Archived / Life.ru

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © Flickr / Trump White House Archived / Life.ru

Попытки избранного президента США Дональда Трампа надавить на Владимира Путина в контексте урегулирования конфликта на Украине закончатся для американского политика неудачей. Такое мнение выразил директор программы российских исследований Финского института международных отношений Аркадий Мошес в своей статье для портала 19FortyFive.

«Словесное давление на Путина со стороны Белого дома не принесёт плодов. Путин ничем не обязан Трампу», — отметил он.

Мошес напомнил, что все американские президенты, начиная с Билла Клинтона, предпринимали попытки улучшить или перезагрузить контакты с Россией. Однако каждый из них завершал свой срок лишь ухудшением этих отношений. Кроме того, Москва не забыла шаги первой администрации Трампа, включая снятие ограничений на отправку летального оружия Украине и предоставление Киеву противотанковых комплексов Javelin.

У Байдена надеются, что Трамп позаботится об Украине
У Байдена надеются, что Трамп позаботится об Украине

Ранее спецпосланник по Незалежной в администрации республиканца Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп не намерен делать уступки российскому коллеге Владимиру Путину в вопросе урегулирования конфликта на Украине. В то же время будущий американский лидер рассчитывает на достижение мира на «справедливых и честных условиях».

Артём Гапоненко
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