У Байдена надеются, что Трамп позаботится об Украине

Новая администрация избранного лидера США Дональда Трампа может предложить киевскому режиму наиболее выгодную сделку за столом переговоров с Россией. С такой надеждой выступил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в ходе своего визита во Францию.

«Я уверен в том, что приходящая администрация хочет сделать так, чтобы они договорились о наилучшей возможной сделке», — заявил он, добавив, что США самостоятельно выберет свою роль в процессе.