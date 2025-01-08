Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 января, 18:27

У Байдена надеются, что Трамп позаботится об Украине

Блинкен: Трамп попытается предложить Киеву лучшую сделку на переговорах

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Новая администрация избранного лидера США Дональда Трампа может предложить киевскому режиму наиболее выгодную сделку за столом переговоров с Россией. С такой надеждой выступил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в ходе своего визита во Францию.

«Я уверен в том, что приходящая администрация хочет сделать так, чтобы они договорились о наилучшей возможной сделке», — заявил он, добавив, что США самостоятельно выберет свою роль в процессе.

«Это фиаско»: Трамп нашёл в Белом доме виновника конфликта на Украине
«Это фиаско»: Трамп нашёл в Белом доме виновника конфликта на Украине

Ранее сообщалось, что одной из главных задач Дональда Трампа после возвращения в Белый дом станет мирное решение конфликта между Россией и Украиной. Избранный президент допустил, что уже к Пасхе Москве и Киеву удастся заключить мир. Недавно Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу и допустил его возможность уже 25 января.

Николай Рюмин
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Энтони Блинкен
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar