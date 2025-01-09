Уступок не будет: В США огласили позицию Дональда Трампа по Украине
Келлог: Трамп не намерен уступать Путину при урегулировании конфликта на Украине
Дональд Трамп не намерен делать уступки российскому коллеге Владимиру Путину в вопросе урегулирования конфликта на Украине, заявил в эфире телеканала Fox News спецпосланник по Незалежной в администрации республиканца Кит Келлог. Будущий глава Белого дома рассчитывает на достижение мира на «справедливых и честных условиях».
«Он не пытается что-то отдать Путину или россиянам. На самом деле он хочет спасти Украину и её суверенитет», — отметил политик.
Кит Келлог ранее раскритиковал решение Джо Байдена не вести прямые переговоры с Путиным, что стало серьёзной ошибкой уходящего президента США. Для достижения целей глава государства обязан контактировать как с союзниками, так и с противниками, подчеркнул он.
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