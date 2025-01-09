Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 января, 23:21

Уступок не будет: В США огласили позицию Дональда Трампа по Украине

Келлог: Трамп не намерен уступать Путину при урегулировании конфликта на Украине

Дональд Трамп не намерен делать уступки российскому коллеге Владимиру Путину в вопросе урегулирования конфликта на Украине, заявил в эфире телеканала Fox News спецпосланник по Незалежной в администрации республиканца Кит Келлог. Будущий глава Белого дома рассчитывает на достижение мира на «справедливых и честных условиях».

«Он не пытается что-то отдать Путину или россиянам. На самом деле он хочет спасти Украину и её суверенитет», — отметил политик.

У Байдена надеются, что Трамп позаботится об Украине
У Байдена надеются, что Трамп позаботится об Украине

Кит Келлог ранее раскритиковал решение Джо Байдена не вести прямые переговоры с Путиным, что стало серьёзной ошибкой уходящего президента США. Для достижения целей глава государства обязан контактировать как с союзниками, так и с противниками, подчеркнул он.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar