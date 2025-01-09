Уступок не будет: В США огласили позицию Дональда Трампа по Украине

Дональд Трамп не намерен делать уступки российскому коллеге Владимиру Путину в вопросе урегулирования конфликта на Украине, заявил в эфире телеканала Fox News спецпосланник по Незалежной в администрации республиканца Кит Келлог. Будущий глава Белого дома рассчитывает на достижение мира на «справедливых и честных условиях».

«Он не пытается что-то отдать Путину или россиянам. На самом деле он хочет спасти Украину и её суверенитет», — отметил политик.