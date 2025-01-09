«Не разговаривал с Путиным»: Названа крупнейшая ошибка Байдена на посту президента США
Спецпосланник Келлог: Отказ от переговоров с Путиным — крупнейшая ошибка Байдена
Спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что отказ Джо Байдена от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным является крупнейшей ошибкой демократа. В интервью телеканалу Fox News он отметил, что для достижения целей глава государства обязан контактировать как с союзниками, так и с противниками.
«Думаю, что самая большая ошибка, которую допустил президент Байден, заключается в том, что он никогда не вступал ни в какие переговоры с Путиным. Я имею в виду, что он не разговаривал с ним более двух лет», — возмутился Келлог.
Спецпосланник выразил уверенность, что новая администрация создаст все условия для переговоров с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.
«Я думаю, что они придут к решению в ближайшей перспективе», — добавил Келлог, но не назвал конкретные сроки.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что новая администрация избранного лидера США Дональда Трампа может предложить киевскому режиму наиболее выгодную сделку за столом переговоров с Россией. Владимир Зеленский тем временем подтвердил готовность к диалогу и допустил возможность проведения встречи уже 25 января.
Flickr / The White House