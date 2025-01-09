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8 января, 22:09

«Не разговаривал с Путиным»: Названа крупнейшая ошибка Байдена на посту президента США

Спецпосланник Келлог: Отказ от переговоров с Путиным — крупнейшая ошибка Байдена

Спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что отказ Джо Байдена от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным является крупнейшей ошибкой демократа. В интервью телеканалу Fox News он отметил, что для достижения целей глава государства обязан контактировать как с союзниками, так и с противниками.

«Думаю, что самая большая ошибка, которую допустил президент Байден, заключается в том, что он никогда не вступал ни в какие переговоры с Путиным. Я имею в виду, что он не разговаривал с ним более двух лет», — возмутился Келлог.

Спецпосланник выразил уверенность, что новая администрация создаст все условия для переговоров с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Я думаю, что они придут к решению в ближайшей перспективе», — добавил Келлог, но не назвал конкретные сроки.

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Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что новая администрация избранного лидера США Дональда Трампа может предложить киевскому режиму наиболее выгодную сделку за столом переговоров с Россией. Владимир Зеленский тем временем подтвердил готовность к диалогу и допустил возможность проведения встречи уже 25 января.

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Flickr / The White House

Артём Гапоненко
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