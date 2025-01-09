«Не разговаривал с Путиным»: Названа крупнейшая ошибка Байдена на посту президента США

Спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что отказ Джо Байдена от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным является крупнейшей ошибкой демократа. В интервью телеканалу Fox News он отметил, что для достижения целей глава государства обязан контактировать как с союзниками, так и с противниками.

«Думаю, что самая большая ошибка, которую допустил президент Байден, заключается в том, что он никогда не вступал ни в какие переговоры с Путиным. Я имею в виду, что он не разговаривал с ним более двух лет», — возмутился Келлог.

Спецпосланник выразил уверенность, что новая администрация создаст все условия для переговоров с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.