«Маленькая девочка... маленький мальчик»: Байден забыл пол восьмого правнука
Байден стал прадедушкой в восьмой раз, но забыл пол ребёнка
Президент США Джо Байден сообщил журналистам, что в восьмой раз стал прадедушкой. Однако, по данным пресс-пула Белого дома, он не смог точно сказать, родился ли у него правнук или правнучка.
«Хорошая новость в том, что сегодня я стал прадедушкой. 10-фунтовая (4,5-килограммовая. — Прим. Life.ru) маленькая девочка... Маленький мальчик», — сказал Байден.
Это заявление президент сделал после встречи с сотрудниками противопожарной службы Лос-Анджелеса. Спасатели доложили главе Белого дома о последствиях пожаров в Калифорнии, которые охватили элитные районы с особняками голливудских звёзд.
Несколькими днями ранее Байден также забыл дату первого саммита с Владимиром Путиным и заявил, якобы знаком с ним уже 47 лет. При этом в начале июня 2024 года пожилой демократ рассказывал, что российский лидер «беспокоит» его уже 40 лет, а не 47.
Flickr / The White House