Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 января, 21:27

«Маленькая девочка... маленький мальчик»: Байден забыл пол восьмого правнука

Байден стал прадедушкой в восьмой раз, но забыл пол ребёнка

Президент США Джо Байден сообщил журналистам, что в восьмой раз стал прадедушкой. Однако, по данным пресс-пула Белого дома, он не смог точно сказать, родился ли у него правнук или правнучка.

«Хорошая новость в том, что сегодня я стал прадедушкой. 10-фунтовая (4,5-килограммовая. — Прим. Life.ru) маленькая девочка... Маленький мальчик», — сказал Байден.

Это заявление президент сделал после встречи с сотрудниками противопожарной службы Лос-Анджелеса. Спасатели доложили главе Белого дома о последствиях пожаров в Калифорнии, которые охватили элитные районы с особняками голливудских звёзд.

В США помилованные Байденом заключённые захотели смертной казни
В США помилованные Байденом заключённые захотели смертной казни

Несколькими днями ранее Байден также забыл дату первого саммита с Владимиром Путиным и заявил, якобы знаком с ним уже 47 лет. При этом в начале июня 2024 года пожилой демократ рассказывал, что российский лидер «беспокоит» его уже 40 лет, а не 47.

Обложка ©

Flickr / The White House

Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar