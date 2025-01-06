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Регион
6 января, 03:58

Байден забыл дату первого саммита с Путиным и заявил, что знаком с ним 47 лет

Владимир Путин и Джо Байден в 2021 году. Обложка © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Владимир Путин и Джо Байден в 2021 году. Обложка © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Готовящийся к концу своего президентского срока Джо Байден не смог вспомнить дату первого саммита с российским лидером Владимиром Путиным. Трансляция велась на телеканале C-SPAN.

Во время выступления перед новым составом Конгресса США он также заявил, что знаком с главой России уже более 47 лет.

«Помню, как я встретился с ним в период между тем, как мы были избраны, и прежде, чем были приведены к присяге. Или сразу после. Нет, простите, до этого. Нет, всё верно, сразу после вступления в должность, в начале февраля», — сказал Байден, чья инаугурация состоялась 20 января 2021 года.

Как утверждает американский лидер, он собирался вместе с Путиным обсудить «восстановление диалога по контролю над вооружениями и ядерном оружии», а президента РФ тогда больше интересовал разговор на тему того, «как изменилась Россия и тому подобное».

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Видимо, в реальности, в которой живёт Байден, с начала июня прошлого года прошло уже 7 лет, ведь тогда он говорил, что Владимир Путин «беспокоит» его уже 40 лет. При этом российский лидер ранее отмечал, что когда-то у него с Байденом были хорошие отношения.

Владимир Озеров
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