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7 января, 13:28

В США помилованные Байденом заключённые захотели смертной казни

В США двое приговорённых к смертной казни отказались от помилования Байдена

В США двое приговорённых к смертной казни, которых президент Джо Байден помиловал и смягчил наказание до пожизненного, отказались от послабления и настаивают на высшей мере. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Двое из 37 федеральных заключённых, чьи смертные приговоры были смягчены в прошлом месяце президентом Джо Байденом... заняли необычную позицию — они отказываются подписывать документы, подтверждающие помилование», — говорится в материале.

Сообщается, что отбывающие наказание в штате Индиана заключённые Шеннон Агофски и Лен Дэвис уверены, что согласие на смягчение наказания может помешать им в обжаловании приговоров. Известно, что они оба отрицают вину.

Байден отменил смертную казнь 37 заключённым
Байден отменил смертную казнь 37 заключённым

Ранее LIfe.ru приводил слова избранного президента США Дональда Трампа, который заявил, что приговорённые к смертной казни убийцы и насильники, помилованные действующим президентом США Джо Байденом, должны «катиться в ад». Он не разделил доброты уходящего лидера.

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Shutterstock / FOTODOM / Salma Bashir

Николай Рюмин
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