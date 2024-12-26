Трамп пожелал помилованным Байденом 37 убийцам и насильникам «катиться в ад»

Приговорённые к смертной казни убийцы и насильники, которых помиловал действующий президент США Джо Байден, должны «катиться в ад». Об этом заявил будущий хозяин Белого дома Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social, когда поздравлял американцев с Рождеством.

«Тем 37 самым жестоким преступникам, убивавшим, насиловавшим и грабившим почти как никто другой до них, но получившим, как ни удивительно, помилование от сонного Джо Байдена, я отказываюсь желать весёлого Рождества этим везучим «душам», но вместо этого скажу: катитесь в ад!» — написал избранный американский лидер.