Трамп пожелал помилованным Байденом 37 убийцам и насильникам «катиться в ад»
Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Приговорённые к смертной казни убийцы и насильники, которых помиловал действующий президент США Джо Байден, должны «катиться в ад». Об этом заявил будущий хозяин Белого дома Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social, когда поздравлял американцев с Рождеством.
«Тем 37 самым жестоким преступникам, убивавшим, насиловавшим и грабившим почти как никто другой до них, но получившим, как ни удивительно, помилование от сонного Джо Байдена, я отказываюсь желать весёлого Рождества этим везучим «душам», но вместо этого скажу: катитесь в ад!» — написал избранный американский лидер.
Белый дом сообщил 23 декабря, что президент США Джо Байден помиловал 37 из 40 заключённых, приговорённых на федеральном уровне к смертной казни. Всем преступникам смертную казнь заменили пожизненным заключением без права на досрочное освобождение. В тройку заключённых, которым Байден отказал в помиловании, вошли Джохар Царнаев, совершивший взрыв на Бостонском марафоне в апреле 2013 года, а Дилан Руф, расстрелявший в 2015 году девятерых афроамериканцев в церкви Чарлстона, а также Роберт Бауэрс, убивший 11 человек в синагоге в 2018 году.