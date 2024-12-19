«Человека оказалось больше, чем политика»: Путин не стал осуждать Байдена, который помиловал сына
Путин: В президенте США Джо Байдене оказалось больше человека, чем политика
В президенте США Джо Байдене оказалось больше человека, чем политика. Об этом на совмещённой пресс-конференции и прямой линии заявил глава РФ Владимир Путин, комментируя тот факт, что американский лидер помиловал собственного сына.
Путин ответил на вопрос о помиловании сына Байдена. Видео © Life.ru
Российский лидер отметил, что в истории России можно найти и другие примеры. Так, президент упомянул картину «Иван Грозный и сын его Иван», напомнил о судьбе сына Петра I Алексее, а также об Иосифе Сталине, который отказался от предложения обменять своего сына Якова на немецкого фельдмаршала Паулюса. Путин подчеркнул, что в то время сдача в плен воспринималась как предательство, а страна сталкивалась с угрозой полного уничтожения, что ставило под сомнение выживание нации. По словам главы РФ, учитывая общественный настрой того времени, Сталин не имел возможности спасти своего сына, поэтому принял такое решение.
«Что касается Байдена, он политик, и всегда важно: что в тебе больше — политика или человека. Оказалось, что в Байдене больше человека, и я бы не осуждал его за это», — сказал Путин.
Напомним, президент США принял решение о помиловании своего сына по двум уголовным делам. Присяжные признали Хантера Байдена виновным в незаконном хранении оружия, а также выдвинули обвинения в уклонении от уплаты налогов. Сам Хантер заявил, что осознал свою ответственность за преступления, совершённые в период зависимости, и теперь «готов помогать другим».
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