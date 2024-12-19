«Человека оказалось больше, чем политика»: Путин не стал осуждать Байдена, который помиловал сына

Российский лидер отметил, что в истории России можно найти и другие примеры. Так, президент упомянул картину «Иван Грозный и сын его Иван», напомнил о судьбе сына Петра I Алексее, а также об Иосифе Сталине, который отказался от предложения обменять своего сына Якова на немецкого фельдмаршала Паулюса. Путин подчеркнул, что в то время сдача в плен воспринималась как предательство, а страна сталкивалась с угрозой полного уничтожения, что ставило под сомнение выживание нации. По словам главы РФ, учитывая общественный настрой того времени, Сталин не имел возможности спасти своего сына, поэтому принял такое решение.