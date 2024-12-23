Байден отменил смертную казнь 37 заключённым

По решению действующего президента США Джо Байдена, 37 из 40 лиц, приговорённых к смертной казни на федеральном уровне, получили смягчение наказания. Смертная казнь была заменена на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Байден объявил, что смягчает наказания для 37 лиц, приговорённых к смертной казни. Приговоры этих лиц будут заменены со смертной казни на пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения», — говорится в заявлении.

В тройку заключённых, которым не изменили меру наказания, вошли Джохар Царнаев, осуждённый за организацию взрывов на бостонском марафоне в апреле 2013 года, а также радикальный сторонник расизма Дилан Руф, который в 2015 году расстрелял девятерых афроамериканцев в церкви Чарлстона, продвигая идеи превосходства белых. Третьим заключённым, ожидающим смертной казни, стал Роберт Бауэрс, устроивший стрельбу в синагоге в 2018 году, в результате которой погибли 11 человек.

Как уточняет газета The New York Post, Байден помиловал пятерых заключённых, которые были осуждены за совершение жестоких преступлений. По неподтверждённым данным, от их действий погибло до 12 человек, среди которых большинство были несовершеннолетними.