Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 декабря, 15:44

В США провели последнюю в этом году казнь

В США состоялась последняя за 2024 год смертная казнь путём введения инъекции

В американском штате Оклахома в четверг состоялась последняя на 2024 год казнь. Преступником оказался 45-летний мужчина, который был обвинён в убийстве 10-летней девочки. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«В четверг утром в Оклахоме была проведена последняя казнь в США за 2024 год: казнён бывший сотрудник продуктового магазина, осуждённый за убийство 10-летней девочки в 2006 году», — подчеркнули в сообщении.

Путин ответил на вопрос о введении смертной казни в России
Путин ответил на вопрос о введении смертной казни в России

По информации телеканала, преступника казнили в собственный день рождения — ему ввели смертельную инъекцию. Ранее прошение мужчины о помиловании отклонил Совет по помилованию и условно-досрочному освобождению Оклахомы.

А ранее в США приговорили к смертной казни и другого преступника. За череду беспощадных убийств к высшей мере наказания был приговорён убийца-каннибал, съевший сердце жертвы.

Обложка ©

freepik

Ольга Сливченко
  • Новости
  • США
  • Общество
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar