В США провели последнюю в этом году казнь

В американском штате Оклахома в четверг состоялась последняя на 2024 год казнь. Преступником оказался 45-летний мужчина, который был обвинён в убийстве 10-летней девочки. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«В четверг утром в Оклахоме была проведена последняя казнь в США за 2024 год: казнён бывший сотрудник продуктового магазина, осуждённый за убийство 10-летней девочки в 2006 году», — подчеркнули в сообщении.

По информации телеканала, преступника казнили в собственный день рождения — ему ввели смертельную инъекцию. Ранее прошение мужчины о помиловании отклонил Совет по помилованию и условно-досрочному освобождению Оклахомы.