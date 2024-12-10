Путин ответил на вопрос о введении смертной казни в России

Глава государства Владимир Путин ответил на вопрос о возможном введении смертной казни в стране. Он подчеркнул, что сейчас, напротив, принимается целый ряд мер по повышению гуманности правосудия. Казнь не вводится даже в условиях СВО.

«Мы живём в реалиях проведения спецоперации и не вводим при этом смертной казни. Вообще. Несмотря на то, что, я вас уверяю, и вы это знаете, у нас значительное число граждан и политических деятелей всё время поднимают этот вопрос», — заявил президент России на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека во вторник.