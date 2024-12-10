Путин ответил на вопрос о введении смертной казни в России
Путин заявил, что Россия не вводит смертную казнь даже в условиях СВО
Глава государства Владимир Путин ответил на вопрос о возможном введении смертной казни в стране. Он подчеркнул, что сейчас, напротив, принимается целый ряд мер по повышению гуманности правосудия. Казнь не вводится даже в условиях СВО.
Путин заявил, что Россия не вводит сметную казнь даже в условиях боевых действий. Видео © Life.ru
«Мы живём в реалиях проведения спецоперации и не вводим при этом смертной казни. Вообще. Несмотря на то, что, я вас уверяю, и вы это знаете, у нас значительное число граждан и политических деятелей всё время поднимают этот вопрос», — заявил президент России на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека во вторник.
Ранее Владимир Путин заявил, что «Орешник» необходимо совершенствовать. Такие ракетные комплексы ставят под сомнение необходимость применения ядерного оружия. Лидер страны также подчеркнул, что сейчас Россия ведёт себя сдержанно на многих направлениях, но при необходимости может применить жёсткость.
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