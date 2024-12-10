Путин раскрыл, от чего зависит настроение военных на СВО

Президент России Владимир Путин отметил, что моральное состояние военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, во многом зависит от благополучия их семей на гражданке.

«Настроение и эмоциональное состояние бойцов, находящихся в боевых условиях, в значительной мере определяются тем, как чувствуют себя их родные. Это, в свою очередь, влияет на их эффективность и чувство самосохранения даже в самых опасных ситуациях», —заявил российский лидер на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека во вторник.