Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

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Регион
10 декабря, 13:47

Путин раскрыл, от чего зависит настроение военных на СВО

Путин: Настроение участников СВО зависит от положения их близких на гражданке

Президент России Владимир Путин отметил, что моральное состояние военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, во многом зависит от благополучия их семей на гражданке.

«Настроение и эмоциональное состояние бойцов, находящихся в боевых условиях, в значительной мере определяются тем, как чувствуют себя их родные. Это, в свою очередь, влияет на их эффективность и чувство самосохранения даже в самых опасных ситуациях», —заявил российский лидер на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека во вторник.

Путин — о героях СВО: Мы вас любим и считаем вас членами нашей большой семьи
Путин — о героях СВО: Мы вас любим и считаем вас членами нашей большой семьи

Ранее Путин назвал ветеранов СВО настоящей элитой России и заявил, что государство будет опираться на таких людей. Кроме того, президент неоднократно отмечал важность контроля за соблюдением прав участников специальной военной операции и их семей, в том числе — и со стороны СПЧ.

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Life.ru

Марина Фещенко
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