Путин — о героях СВО: Мы вас любим и считаем вас членами нашей большой семьи

Президент России Владимир Путин от имени руководства страны заявил, что героев СВО любят и считают их членами большой семьи. Так глава государства ответил на вопрос одного из участников кадровой программы "Время героев", с которыми встретился в мастерской "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске.

Путин отметил слова собеседника, который рассказал, что первые лица государства приходят, чтобы не просто почитать лекции, а откровенно и по душам с ними пообщаться.