Путин — о героях СВО: Мы вас любим и считаем вас членами нашей большой семьи
Президент России Владимир Путин от имени руководства страны заявил, что героев СВО любят и считают их членами большой семьи. Так глава государства ответил на вопрос одного из участников кадровой программы "Время героев", с которыми встретился в мастерской "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске.
Путин отметил слова собеседника, который рассказал, что первые лица государства приходят, чтобы не просто почитать лекции, а откровенно и по душам с ними пообщаться.
"Вы знаете, ничего неожиданного в этом нет. Мы вас любим и считаем вас членами нашей большой семьи. И это абсолютно нормально!" — сказал президент.
Как уже рассказывал Life.ru, вечером в пятницу, 14 июня, Путин в мастерской управления "Сенеж" встречается с первыми участниками программы "Время героев". Глава государства поделился, как к нему пришла идея создания кадровой программы для бойцов СВО. Вместе с тем президент рассказал, на каких людях держится Россия, и напомнил, ради чего стоит жить.
Кадровая программа "Время героев" направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бойцов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных предприятиях. Приём заявок на неё начался в конце февраля. А обучать первую группу, состоящую из 83 участников, начали 27 мая. По словам президента Владимира Путина, число включённых в проект в дальнейшем будет увеличиваться.
Life.ru / Павел Баранов