В США казнят серийного убийцу-каннибала, съевшего сердце жертвы

44-летний Джейсон Торнбург, житель Северного Техаса, был приговорён к смертной казни за серию жестоких убийств, которые потрясли общественность. В сентябре 2021 года Торнбург убил троих человек в городе Эйлесс, расчленил и сжёг их тела, называя это «человеческими жертвоприношениями». Об этом сообщает телеканал Fox News.

Среди жертв были 42-летний Дэвид Луэрас, 34-летняя Лорен Филлипс и 33-летняя Марикруз Матис. Торнбург заманивал их в номер мотеля, где убивал, а затем расчленял тела в ванной. Он хранил останки в мусорных мешках под кроватью, а затем перевозил их в пластиковых контейнерах на свалку, где сжигал. Пожарные, прибывшие на место, обнаружили обугленные части тел, что привело к началу расследования.

Торнбург был арестован благодаря записям с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали его автомобиль у мусорного контейнера в момент возгорания. Во время допроса он признался в убийствах, утверждая, что совершал их по религиозным мотивам, якобы услышав «голоса», призывавшие к жертвоприношениям.

Кроме этих преступлений, Торнбург также признался в убийстве своей бывшей подруги Тани Бегай в 2017 году и соседа по комнате Марка Джуэлла в мае 2021 года. В первом случае он сжёг тело, чтобы скрыть следы избиений, во втором — инсценировал взрыв газа.

Адвокаты пытались доказать, что Торнбург невменяем, ссылаясь на его шизофрению и слуховые галлюцинации. Однако присяжные не поверили в это и признали его виновным, подчеркнув, что он представляет опасность для общества.

Прокуроры назвали его «воплощением зла», отметив, что Торнбург использовал Библию как оправдание своих действий. Семьи жертв выступили в суде, выразив надежду на справедливость и сравнив Торнбурга с Сатаной. Теперь Джейсон Торнбург ожидает исполнения приговора, который может занять несколько лет из-за автоматического пересмотра в Апелляционном суде.