Под Саратовом спустя 10 лет задержали съевшего друга детства каннибала

По информации ведомства, злоумышленника удалось поймать в селе Еремеевка, куда он приехал, чтобы впервые за 10 лет навестить родственника. После задержания Горуленко отправили в СИЗО для дальнейшего этапирования в колонию. С 2014 года преступник регулярно менял регион проживания, прятался на рыболовецких станах, в заброшенных домах и на дачах на Дальнем Востоке, в Сибири, а также на юге страны.

Летом 2012 года Горуленко вместе с тремя товарищами отправился на рыбалку в тайгу. Машина рыбаков утонула, а средств связи у них с собой не было. Людей нашли лишь в ноябре, однако к тому времени в живых из четырёх мужчин осталось лишь двое. Выяснилось, что Горуленко вместе с приятелем решил расчленить и съесть другого рыбака. Ещё один их знакомый пропал без вести. Портал "Вольск.ру" уточняет, что съеденный был другом детства Горуленко. В 2014 году преступника признали виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть. В итоге суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима, однако на оглашение приговора каннибал не явился и его объявили в розыск.