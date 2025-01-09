Трамп «переобулся» и не намерен заканчивать конфликт на Украине за один день

Команда Дональда Трампа, который недавно был избран президентом США, пересматривает методы разрешения украинского конфликта. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Команда Трампа полна энтузиазма и настроена решительно, поэтому они изменяют свой подход к Украине», — заявил представитель европейских властей, который общался с будущими членами администрации Трампа.

Европейский чиновник полагает, что Трамп старается избежать повторения политики нынешнего президента США Джо Байдена в отношении Афганистана. Отмечается, что сам Трамп теперь говорит о решении украинского кризиса не за сутки, а за шесть месяцев, что указывает на изменение в его подходе.