В команде Трампа «короновали» Россию ради захвата Гренландии
Советник Трампа Уолц: РФ стала «королём Арктики», поэтому Гренландия нужна США
США хотели бы присоединить к себе Гренландию, потому что Россия якобы угрожает стать «королём Арктики», расшатав устои безопасности в регионе. Таким мнением поделился будущий советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, высказываясь о призывах нового президента Штатов сделать остров американским.
«У вас есть Россия, которая пытается стать королём Арктики, имея 60 с лишним ледоколов, и некоторые из которых – ядерные. У нас их два, и один загорелся», — цитирует Уолца агентство Reuters.
Также чиновник аккуратно заметил, что вопрос с Гренландией интересен и возможностью для Вашингтона заняться добычей полезных ископаемых и природных ресурсов в Арктике. По его словам, даже китайцы «продвигаются туда же», потому что речь идёт о залежах нефти и газа. Уолц в связи с этим назвал захват острова частью «национальной безопасности».
Напомним, Дональд Трамп решил «поменять» карту мира. По его словам, Гренландия должна стать американской, хотя сейчас она принадлежит Дании. Политик пояснил, что это стратегически важно для Вашингтона, потому что присоединение острова к США якобы поможет восстановить безопасность в арктическом регионе и «защититься» от Китая и России. Песков назвал вопросом двусторонних отношений планы США.
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