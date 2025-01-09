В команде Трампа «короновали» Россию ради захвата Гренландии

США хотели бы присоединить к себе Гренландию, потому что Россия якобы угрожает стать «королём Арктики», расшатав устои безопасности в регионе. Таким мнением поделился будущий советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, высказываясь о призывах нового президента Штатов сделать остров американским.

«У вас есть Россия, которая пытается стать королём Арктики, имея 60 с лишним ледоколов, и некоторые из которых – ядерные. У нас их два, и один загорелся», — цитирует Уолца агентство Reuters.