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9 января, 10:07

Кремль дистанцировался от драмы вокруг планов Трампа включить Гренландию и Канаду в США

Песков назвал вопросом двусторонних отношений планы США присоединить Гренландию

Россия с вниманием наблюдает за драматическим развитием ситуации вокруг слов избранного президента США Дональда Трампа присоединить Канаду и Гренландию, но считает это вопросом двусторонних отношений. Позицию Кремля на брифинге озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такие притязания — реально, это больше вопрос двусторонних отношений США с Данией, с другими государствами. Мы очень внимательно наблюдаем за таким, достаточно драматическим развитием ситуации — пока, слава Богу, на уровне заявлений», – сказал представитель Кремля.

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Напомним, Трамп всерьёз позарился на Гренландию, которая принадлежит Дании. Остров уже посетил сын республиканца с «туристической» целью. Также избранный американский президент собрался сделать Канаду 51-м штатом США и передать Вашингтону контроль над Панамским каналом. Политик назвал премьер-министра страны Джастина Трюдо губернатором Канады и перечислил выгоды от вступления в состав Америки. Он жёстко ответил на притязания южного соседа. Тем временем советники Трампа предупредили Данию о серьёзных планах на Гренландию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Андрей Бражников
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