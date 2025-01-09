Кремль дистанцировался от драмы вокруг планов Трампа включить Гренландию и Канаду в США

Россия с вниманием наблюдает за драматическим развитием ситуации вокруг слов избранного президента США Дональда Трампа присоединить Канаду и Гренландию, но считает это вопросом двусторонних отношений. Позицию Кремля на брифинге озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такие притязания — реально, это больше вопрос двусторонних отношений США с Данией, с другими государствами. Мы очень внимательно наблюдаем за таким, достаточно драматическим развитием ситуации — пока, слава Богу, на уровне заявлений», – сказал представитель Кремля.