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7 января, 14:32

Сын Трампа прилетел в Гренландию после притязаний отца на островное государство

Дональд Трамп-младший. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Дональд Трамп-младший. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший прилетел в Гренландию на личном самолёте. Об этом пишет Reuters.

«Нет, я не собираюсь покупать Гренландию. Как ни странно, на самом деле я собираюсь в очень долгую персональную поездку в Гренландию», — заявил он накануне в своем подкасте.

Прежде Трамп-младший говорил, что визит носит исключительно частный характер, и что он прилетит на остров в качестве туриста.

Трамп: Жители Гренландии останутся лишь в плюсе, если остров станет частью США
Трамп: Жители Гренландии останутся лишь в плюсе, если остров станет частью США

Президент Трамп положил глаз на Гренландию лишь недавно, заявив о важности региона для нацбезопасности США. Примечательно, что почти одновременно власти острова заявили о желании отделиться от Дании. Вскоре главенствующее государство даже сменило герб.

Николай Рюмин
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