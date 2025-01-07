Сын Трампа прилетел в Гренландию после притязаний отца на островное государство

Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший прилетел в Гренландию на личном самолёте. Об этом пишет Reuters.

«Нет, я не собираюсь покупать Гренландию. Как ни странно, на самом деле я собираюсь в очень долгую персональную поездку в Гренландию», — заявил он накануне в своем подкасте.

Прежде Трамп-младший говорил, что визит носит исключительно частный характер, и что он прилетит на остров в качестве туриста.