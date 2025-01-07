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7 января, 12:04

«Отпор Трампу»: Раскрыта причина изменения герба Дании

Guardian: Герб Дании могли обновить из-за слов Трампа о приобретении Гренландии

Причиной изменения герба Дании в начале января могло стать заявление избранного президента США Дональда Трампа о возможности присоединения Гренландии. Об этом заявило издание Guardian.

«Король Дании шокировал некоторых историков, изменив королевский герб так, чтобы на нём были более заметны Гренландия и Фарерские острова, что также было воспринято как отпор Дональду Трампу», — говорится в материале.

По сообщениям агентства, в новой версии символа убрали короны, которые изображались на третьем поле центрального щита. На их месте появились белый медведь и серебристый баран, которых можно заметить на гербах Гренландии и Фарерских островов соответственно.

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Напомним, власти Дании обновили Королевский герб. С него убрали три короны, которые появились там во времена Кальмарской унии XIV века и являлись причиной многих споров со Швецией. Три короны появились на государственном символе в 1397 году.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Николай Рюмин
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