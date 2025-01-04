Герб Дании «раскороновали» после 500 лет споров со Швецией

Власти Дании обновили Королевский герб. С него убрали три короны, которые появились там во времена Кальмарской унии XIV века и являлись причиной многих споров со Швецией. Об этом сообщает портал News Oresund.

«Три короны были удалены из герба, поскольку это больше неактуально и поэтому не считается релевантным», — объясняет решение датский Королевский дом.

Старый герб Дании. Фото © Wikipedia

В январе прошлого года королём Дании стал Фредерик X — сын Маргрете II, которая решила отречься от престола. Новый монарх назначил комитет по пересмотру герба.

Три короны появились на государственном символе в 1397 году, когда была создана Кальмарская уния между Данией, Швецией и Норвегией под верховной властью первой. Королевой Дании тогда была Маргрете I. В 1523 году альянс распался, но Дания продолжала изображать короны на своём гербе. Шведы считали такую позицию претензией на их престол, и это стало одной из причин Северной Семилетней войны 1563-1570 годов, которая завершилась Штеттинским миром. В 1611 года началась новая война — Кальмарская, которая продлилась до 1613 года, когда был заключён Кнередский мир, позволявший обеим сторонам использовать символ трёх корон.

Новый герб Дании. Фото © Wikipedia

Также на новом символе увеличены размеры гербов Фарерских островов (серебряный баран с золотыми рогами на синем фоне) и Гренландии (белый медведь на синем фоне). Теперь они занимают второе и третье поля соответственно, а ранее вместе с тремя коронами находились на третьем поле. На первом и четвёртом прямоугольниках располагаются символы Дании и Южной Ютландии. Автором нового герба является художник Ронни Сков Андерсен. Предыдущие изменения в государственный символ вносились в 1972 году, когда Маргрете II отреклась от всех не подкреплённых реальной властью титулов, кроме датского королевского.