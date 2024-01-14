Королева Дании Маргрете II официально отреклась от престола

После того как Маргрете поставила подпись под соответствующим документом, 55-летний Фредерик стал новым монархом — Фредериком X. Коронации или помазания не будет, так как Дания ранее отменила эти ритуалы, оставив необходимость присяги перед парламентом, в которой даётся обещание соблюдать конституцию. Позже присяга была заменена подписанием заявления об уважении основного закона, что наследный принц Фредерик сделал уже в 18-летнем возрасте, когда впервые получил место в парламенте.