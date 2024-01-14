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14 января, 14:19

Королева Дании Маргрете II официально отреклась от престола

Маргрете II. Обложка © ТАСС / AP / Mads Claus Rasmussen

Маргрете II. Обложка © ТАСС / AP / Mads Claus Rasmussen

Королева Дании Маргрете II отреклась от престола, пишет Danmarks Radio. Это произошло в ходе заседания Государственного совета, в котором принимают участие члены правительства, наследный принц Фредерик, его сын и принц Кристиан.

После того как Маргрете поставила подпись под соответствующим документом, 55-летний Фредерик стал новым монархом — Фредериком X. Коронации или помазания не будет, так как Дания ранее отменила эти ритуалы, оставив необходимость присяги перед парламентом, в которой даётся обещание соблюдать конституцию. Позже присяга была заменена подписанием заявления об уважении основного закона, что наследный принц Фредерик сделал уже в 18-летнем возрасте, когда впервые получил место в парламенте.

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Напомним, в своём новогоднем обращении Маргрете II заявила, что отречётся от престола 14 января. По словам монарха, недавно она перенесла операцию, после которой решила "передать ответственность следующему поколению". По мнению 92% датчан, правление Маргрете II было хорошим или очень хорошим. Её отречение от престола стало беспрецедентным.

Матвей Константинов
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