Королева Дании в новогодней речи объявила об отречении от престола
Королева Дании отречётся от престола 14 января 2024 года
Королева Дании Маргрете II. Обложка © Wikipedia / Varde Kommune
Королева Дании Маргрете II в новогодней речи сообщила о планах отречься от престола 14 января 2024 года. Текст её обращения к подданным размещён на сайте Королевского дворца.
"Я решила, что сейчас самое время. 14 января 2024 года — через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца — я уйду с поста королевы Дании. Я оставляю трон моему сыну, наследному принцу Фредерику", — заявила Маргрете II.
Она добавила, что в феврале 2023 года перенесла обширную операцию на спине. Королева подчеркнула, что всё прошло отлично, однако после этого она и задумалась, не пора ли "передать ответственность следующему поколению". Она поблагодарила граждан за поддержку, а членов парламента — за оказанное доверие.
Маргрете II взошла на престол 14 января 1972 года. 83-летняя королева находилась на троне дольше всех своих предшественников.
Осенью 2022 года Маргрете II лишила титулов четырёх из восьми своих внуков. По официальной версии дворца, это было сделано, чтобы позволить детям её младшего сына, принца Иоахима, жить "более нормальной жизнью". Маргрете последовала примеру других королевских семей в Европе, чтобы уменьшить семью монарха. Королева призналась, что решение далось ей не так просто.