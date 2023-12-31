Королева Дании в новогодней речи объявила об отречении от престола

Королева Дании Маргрете II в новогодней речи сообщила о планах отречься от престола 14 января 2024 года. Текст её обращения к подданным размещён на сайте Королевского дворца.

"Я решила, что сейчас самое время. 14 января 2024 года — через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца — я уйду с поста королевы Дании. Я оставляю трон моему сыну, наследному принцу Фредерику", — заявила Маргрете II.

Она добавила, что в феврале 2023 года перенесла обширную операцию на спине. Королева подчеркнула, что всё прошло отлично, однако после этого она и задумалась, не пора ли "передать ответственность следующему поколению". Она поблагодарила граждан за поддержку, а членов парламента — за оказанное доверие.

Маргрете II взошла на престол 14 января 1972 года. 83-летняя королева находилась на троне дольше всех своих предшественников.