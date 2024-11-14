Русские поразили пользователей X флагами регионов России с медведем и манулом

В соцсети X появился новый тренд на флаги России, а именно Железногорска Красноярского края и Сретенского района Забайкальского края. Началось всё с разлетевшегося твита о том, что самый красивый флаг в мире у США.

Российские пользователи с этим, коннечно, не согласились и показали знаменитого железногорского медведя на красном фоне и забайкальского манула на синем. Посты с флагами РФ набрали по 80 тысяч лайков, обратили внимание наши коллеги из Mash.