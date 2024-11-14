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Регион
14 ноября, 19:06

Русские поразили пользователей X флагами регионов России с медведем и манулом

В соцсети X появился новый тренд на флаги Железногорска и Сретенского района

Флаги Железногорска и Сретенского района Забайкальского края. Фото © Wikipedia / Валерий Григорьев, Владимир Дюков, Константин Моченов, Ольга Салова, Кирилл Переходенко / Администрация Сретенского района Забайкальского края

Флаги Железногорска и Сретенского района Забайкальского края. Фото © Wikipedia / Валерий Григорьев, Владимир Дюков, Константин Моченов, Ольга Салова, Кирилл Переходенко / Администрация Сретенского района Забайкальского края

В соцсети X появился новый тренд на флаги России, а именно Железногорска Красноярского края и Сретенского района Забайкальского края. Началось всё с разлетевшегося твита о том, что самый красивый флаг в мире у США.

Российские пользователи с этим, коннечно, не согласились и показали знаменитого железногорского медведя на красном фоне и забайкальского манула на синем. Посты с флагами РФ набрали по 80 тысяч лайков, обратили внимание наши коллеги из Mash.

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А ранее россиянки кинулись брить лицо из-за нового бьюти-тренда, но повезло не всем. Видео со специальным спреем и скальпелем заполонили сначала западный «Тикток», потом тренд подхватили наши девушки. В результате экспериментов у кого-то начала пробиваться мужская щетина, а кто-то заработал раздражение на коже. Кроме того, часть людей столкнулась с шелушением, сухостью и пигментацией.

Алена Пенчугина
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