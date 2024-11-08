Болотинг, избинг и монастыринг: Какие новые виды отдыха придумали зумеры

Зумеры активно осваивают новые формы туризма, объединяющие экстремальные условия, глубокие традиции и современные тренды. Эти уникальные виды отдыха — «болотинг», «избинг» и «монастыринг» — представляют собой своего рода ответ на стремительный ритм современной жизни и стали популярны среди зумеров, ищущих возможности расслабиться и погрузиться в необычные ощущения. Рассмотрим подробнее каждый новый вид отдыха. Вдруг вам что-то приглянётся — и вы тоже захотите так провести выходные.

Болотинг: экстрим на грани мифов

Что такое болотинг и почему молодёжь уходит отдыхать в дикие леса. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Один из наиболее эксцентричных и опасных видов отдыха, который приобрёл популярность у зумеров, — это «болотинг». Это экотуризм, предполагающий прогулки по болотам, где участники путешествуют по топким трясинам, иногда погружаясь в них по колено. В таких поездках можно почувствовать себя на грани между природной стихией и безопасностью.

Подготовка к болотингу требует особого оборудования: необходимо надевать водонепроницаемую одежду и резиновые сапоги, а также заручиться поддержкой опытных гидов, ведь этот вид отдыха связан с немалым риском. Для многих участников болотинг становится способом отключиться от цифрового мира и провести время наедине с природой, погружаясь в таинственную атмосферу болот.

Избинг: возвращение к истокам

Традиционные ценности снова в моде: что такое избинг? Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Следующим на очереди среди модных развлечений стал «избинг» — отдых в старорусской избе, адаптированной для современного комфорта. Это направление напоминает популярный глемпинг, но вместо шатров и палаток туристы выбирают деревянные домики, выполненные в традиционном стиле. Избинг привлекает тех, кто жаждет насладиться спокойствием деревенской жизни, не жертвуя при этом комфортом.

Избинг манит молодёжь возможностью окунуться в романтику «простого» прошлого, где проблем было меньше, а природа всегда рядом. Современная изба не требует от туриста погружения в сельский быт, но позволяет ощутить атмосферу загородной жизни. В таких условиях молодые люди могут по-настоящему отдохнуть от городской суеты и прикоснуться к традиционным элементам русской культуры.

Монастыринг: духовный ретрит

Уходить в монастырь теперь модно — новый вид отдыха «монастыринг». Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Ещё одно популярное направление для зумеров, стремящихся найти альтернативу шумным тусовкам и заграничным курортам, — «монастыринг». Этот вид отдыха, также известный как «трудничество», предполагает несколько недель, проведённых в монастыре, где молодые люди помогают в хозяйстве и участвуют в духовной жизни, отказываясь от привычных удобств, включая телефоны и Интернет.

Монастыринг оказался востребованным среди тех, кто ищет возможность найти внутреннюю гармонию и снизить уровень стресса. Практика трудничества не нова, но с ростом популярности видеообзоров в TikTok она обрела широкую известность среди зумеров. Для многих молодых людей такая практика становится бесплатной альтернативой ретритам и даже сеансам психотерапии, а священник Павел Островский подчёркивает, что паломничество может быть адаптировано и для молодёжи, чтобы сделать его более доступным.

Новая философия отдыха: ближе к природе и себе

Как теперь отдыхает молодёжь, отказываясь от тусовок в клубах? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Популярность болотинга, избинга и монастыринга отражает желание молодёжи не только избегать суеты, но и исследовать новые формы взаимодействия с природой и собой. Молодые россияне, не всегда имея возможность путешествовать за границу, находят удовлетворение в необычных видах досуга, которые требуют как физических, так и эмоциональных усилий. Эти направления в туризме объединяет общее стремление к новым впечатлениям, которые помогают молодым людям временно выйти из привычного ритма и погрузиться в иное мироощущение.