Глава UFC шокировал безумным меню 78-летнего Трампа: «Биг-маки, шоколад и кола»
Глава UFC Уайт: Трамп питается одним шоколадом и предпочитает газировку воде
Глава UFC Дана Уайт поделился, что Дональд Трамп, победивший на американских президентских выборах, питается шоколадками и предпочитает газировку воде. Он искренне недоумевает, как политик в свои 78 лет остаётся таким энергичным и сконцентрированным на фастфуде.
Дана Уайт – о меню Трампа. Видео © Telegram / «Пул N3»
«Я был у Трампа за кулисами в его маленькой комнате. И там лежало много шоколада: Milky Way, Фанта, всё, что он любит. Я не осуждаю, тоже всё это люблю. Я сказал ему, чтобы он бросал, а он мне в ответ говорит: «Ах, ты слишком худой», — заявил глава UFC.
По словам Уайта, диета политика — это биг-маки, шоколадки Milky Way и кока-кола. Американский бизнесмен также рассказал, что иногда избранный президент сидит с ним на боях всю ночь. И если в это время предложить Трампу воду, то он откажется.
«Мы проводим время в моей подсобке, потом выходим и смотрим бои. Это шесть часов. И я спрашиваю его: «Хочешь воды?» Он отвечает; «Нет, нет, нет». И тогда кто-нибудь приносит ему колу, и он пьёт колу. Я никогда не видел, чтобы он пил воду», — поделился Дана Уайт.
Напомним, 5 ноября в США состоялись выборы президента страны. Победу одержал республиканец Дональд Трамп, обойдя свою соперницу из Демократической партии Камалу Харрис. По словам Трампа, после оглашения итогов голосования он поговорил «с 70 мировыми лидерами», но с Путиным ещё не беседовал. Американский политик признался, что допускает общение с российским президентом. В Кремле заверили, что теоретически Путин готов побеседовать с Трампом, но никакой конкретики никто Белому дому предлагать не будет. Тем временем в США ждут от республиканца «первых шагов» в сторону лидера РФ.
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