Глава UFC шокировал безумным меню 78-летнего Трампа: «Биг-маки, шоколад и кола‎»

Глава UFC Дана Уайт поделился, что Дональд Трамп, победивший на американских президентских выборах, питается шоколадками и предпочитает газировку воде. Он искренне недоумевает, как политик в свои 78 лет остаётся таким энергичным и сконцентрированным на фастфуде.

Дана Уайт – о меню Трампа. Видео © Telegram / «Пул N3»

«Я был у Трампа за кулисами в его маленькой комнате. И там лежало много шоколада: Milky Way, Фанта, всё, что он любит. Я не осуждаю, тоже всё это люблю. Я сказал ему, чтобы он бросал, а он мне в ответ говорит: «Ах, ты слишком худой», — заявил глава UFC.

По словам Уайта, диета политика — это биг-маки, шоколадки Milky Way и кока-кола. Американский бизнесмен также рассказал, что иногда избранный президент сидит с ним на боях всю ночь. И если в это время предложить Трампу воду, то он откажется.