Власти Гренландии заявили о желании отделиться от Дании

Премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде заявил, что остров должен стремиться к обретению суверенитета и выхода из состава Дании. Об этом пишет агентство Reuters.

«Пришло время нам самим двигаться вперед и строить будущее, в том числе в отношении того, с кем мы будем тесно сотрудничать и кто будет нашими торговыми партнёрами», — заявил глава гренландского правительства в новогоднем обращении.

По словам политика, история и современность показали, что сотрудничество с Данией не привело к созданию полного равенства. Эгеде считает, что решение о независимости должны принимать жители Гренландии. Когда может состояться такой референдум, он не уточнил.

До 1953 года Гренландия была датской колонией, а ныне является самоуправляемой территорией в составе королевства. В 2009 году остров получил право обрести независимость, если за это проголосуют граждане. В 2023 году был представлен первый проект Конституции Гренландии.