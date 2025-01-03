Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 января, 20:13

Власти Гренландии заявили о желании отделиться от Дании

Премьер Гренландии Эгеде заявил о стремлении острова к независимости от Дании

Флаг Гренландии. Обложка © ТАСС / EPA

Флаг Гренландии. Обложка © ТАСС / EPA

Премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде заявил, что остров должен стремиться к обретению суверенитета и выхода из состава Дании. Об этом пишет агентство Reuters.

«Пришло время нам самим двигаться вперед и строить будущее, в том числе в отношении того, с кем мы будем тесно сотрудничать и кто будет нашими торговыми партнёрами», — заявил глава гренландского правительства в новогоднем обращении.

По словам политика, история и современность показали, что сотрудничество с Данией не привело к созданию полного равенства. Эгеде считает, что решение о независимости должны принимать жители Гренландии. Когда может состояться такой референдум, он не уточнил.

До 1953 года Гренландия была датской колонией, а ныне является самоуправляемой территорией в составе королевства. В 2009 году остров получил право обрести независимость, если за это проголосуют граждане. В 2023 году был представлен первый проект Конституции Гренландии.

В последние годы многие жители острова выступают за провозглашение независимости, в том числе по причине незаконных действий властей Дании в XX веке, в частности речь идёт о кампании 1960-х годов по принудительному контролю рождаемости. Всего в Гренландии проживает 57 тысяч человек.

Медведев советует Трампу и Маску просто купить земли Гренландии и Канады
Медведев советует Трампу и Маску просто купить земли Гренландии и Канады

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что приобретение Гренландии является «абсолютной необходимостью» для США. Данное заявление он сделал после факту назначения нового американского посла в Дании. Покупка Гренландии, если она состоится, превзойдёт все предыдущие территориальные сделки США, подсчитали СМИ. Однако премьер датской территории заявил, что остров не продаётся.

Никита Никонов
  • Новости
  • Гренландия
  • дания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar