Власти Гренландии заявили о желании отделиться от Дании
Премьер Гренландии Эгеде заявил о стремлении острова к независимости от Дании
Флаг Гренландии. Обложка © ТАСС / EPA
Премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде заявил, что остров должен стремиться к обретению суверенитета и выхода из состава Дании. Об этом пишет агентство Reuters.
«Пришло время нам самим двигаться вперед и строить будущее, в том числе в отношении того, с кем мы будем тесно сотрудничать и кто будет нашими торговыми партнёрами», — заявил глава гренландского правительства в новогоднем обращении.
По словам политика, история и современность показали, что сотрудничество с Данией не привело к созданию полного равенства. Эгеде считает, что решение о независимости должны принимать жители Гренландии. Когда может состояться такой референдум, он не уточнил.
До 1953 года Гренландия была датской колонией, а ныне является самоуправляемой территорией в составе королевства. В 2009 году остров получил право обрести независимость, если за это проголосуют граждане. В 2023 году был представлен первый проект Конституции Гренландии.
В последние годы многие жители острова выступают за провозглашение независимости, в том числе по причине незаконных действий властей Дании в XX веке, в частности речь идёт о кампании 1960-х годов по принудительному контролю рождаемости. Всего в Гренландии проживает 57 тысяч человек.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что приобретение Гренландии является «абсолютной необходимостью» для США. Данное заявление он сделал после факту назначения нового американского посла в Дании. Покупка Гренландии, если она состоится, превзойдёт все предыдущие территориальные сделки США, подсчитали СМИ. Однако премьер датской территории заявил, что остров не продаётся.