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29 декабря, 12:40

Медведев советует Трампу и Маску просто купить земли Гренландии и Канады

Избранный президент США и предприниматель Илон Маск могут просто скинуться и купить Канаду, Гренландию и Панамский канал. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х в ответ на новости о желании США аннексировать территории.

«Неясно, зачем США как стране аннексировать Канаду, Гренландию или даже Британию и возвращать себе Панамский канал. Есть более цивилизованный способ: Дональд Трамп и Илон Маск могут просто купить землю, сделав её своей частной собственностью», — написал политик.

Сын Трампа запостил мем «с перчинкой» после его заявления о Гренландии
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Недавно Дональд Трамп в рождественском поздравлении на своей платформе Truth Social рассказал о преимуществах присоединения Канады к США и пообещал присутствие американцев в Гренландии. Ранее Трамп назвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада» на фоне напряженности между двумя странами из-за возможного введения жестких тарифов.

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Life.ru

Николай Рюмин
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