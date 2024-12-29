Медведев советует Трампу и Маску просто купить земли Гренландии и Канады

Избранный президент США и предприниматель Илон Маск могут просто скинуться и купить Канаду, Гренландию и Панамский канал. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х в ответ на новости о желании США аннексировать территории.

«Неясно, зачем США как стране аннексировать Канаду, Гренландию или даже Британию и возвращать себе Панамский канал. Есть более цивилизованный способ: Дональд Трамп и Илон Маск могут просто купить землю, сделав её своей частной собственностью», — написал политик.