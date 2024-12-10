Трамп в шутку назвал Трюдо губернатором «штата Канада»

«Мне было приятно поужинать на днях с губернатором великого штата Канада, Джастином Трюдо. Я надеюсь вскоре встретиться с ним для продолжения серьезных переговоров по тарифам и торговле, результаты которых удивят всех!» — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.