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10 декабря, 09:18

Трамп в шутку назвал Трюдо губернатором «штата Канада»

Избранный президент США Дональд Трамп назвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада» на фоне напряженности между двумя странами из-за возможного введения жестких тарифов.

«Мне было приятно поужинать на днях с губернатором великого штата Канада, Джастином Трюдо. Я надеюсь вскоре встретиться с ним для продолжения серьезных переговоров по тарифам и торговле, результаты которых удивят всех!» — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Трамп пригрозил Трюдо обрушить экономику Канады и сделать её 51-м штатом США
Трамп пригрозил Трюдо обрушить экономику Канады и сделать её 51-м штатом США

Ранее Дональд Трамп выступил с предложением включить Канаду и Мексику в состав Соединённых Штатов вместо того, чтобы продолжать их субсидирование.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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