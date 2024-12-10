«Пусть они станут штатами»: Трамп сделал Мексике и Канаде неожиданное предложение

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп выступил с предложением включить Канаду и Мексику в состав Соединённых Штатов вместо того, чтобы продолжать их субсидирование. Об этом пишет журнал Newsweek, ссылаясь на слова Трампа.

По словам республиканца, США ежегодно выделяют более 100 миллиардов долларов на субсидии Канаде и почти 300 миллиардов — Мексике. Существует гораздо менее затратный вариант, подчеркнул он.

«Мы не должны этого делать — почему мы субсидируем эти страны? Если мы собираемся субсидировать их, пусть они станут штатами», — заявил Трамп.