«Пусть они станут штатами»: Трамп сделал Мексике и Канаде неожиданное предложение
Дональд Трамп предложил Мексике и Канаде стать частью США вместо субсидирования
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп выступил с предложением включить Канаду и Мексику в состав Соединённых Штатов вместо того, чтобы продолжать их субсидирование. Об этом пишет журнал Newsweek, ссылаясь на слова Трампа.
По словам республиканца, США ежегодно выделяют более 100 миллиардов долларов на субсидии Канаде и почти 300 миллиардов — Мексике. Существует гораздо менее затратный вариант, подчеркнул он.
«Мы не должны этого делать — почему мы субсидируем эти страны? Если мы собираемся субсидировать их, пусть они станут штатами», — заявил Трамп.
Между тем в конце ноября Трамп пригрозил ввести пошлины в 25% на товары из Мексики и Канады. По его словам, решение обусловлено контрабандой наркотических веществ и нелегальной миграцией.