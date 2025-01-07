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7 января, 20:37

«Чёрта с два»: Трюдо жёстко ответил Трампу после притязаний на Канаду

Трюдо словами «чёрта с два» ответил на предложение о присоединении Канады к США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически исключил возможность присоединения страны к Соединённым Штатам, на чём ранее неоднократно настаивал Дональд Трамп. Своё заявление он опубликовал в социальной сети Х.

«Чёрта с два Канада станет частью Соединённых Штатов. Рабочие и местные сообщества в обеих наших странах получают выгоду от того, что являются крупнейшими партнёрами друг друга в торговле и безопасности», — написал Трюдо.

Напомним, что в декабре прошлого года Трамп пригрозил сделать Канаду 51-м штатом США, если Оттава не остановит поток нелегалов. Затем он в шутку назвал Трюдо губернатором новой административной единицы.

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Shutterstock / FOTODOM / arindambanerjee

Анатолий Цейко
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