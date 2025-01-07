«Чёрта с два»: Трюдо жёстко ответил Трампу после притязаний на Канаду

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически исключил возможность присоединения страны к Соединённым Штатам, на чём ранее неоднократно настаивал Дональд Трамп. Своё заявление он опубликовал в социальной сети Х.

«Чёрта с два Канада станет частью Соединённых Штатов. Рабочие и местные сообщества в обеих наших странах получают выгоду от того, что являются крупнейшими партнёрами друг друга в торговле и безопасности», — написал Трюдо.