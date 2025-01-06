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6 января, 19:19

«Слабого сожри»: Политолог объяснил, почему Трамп откровенно троллит Трюдо

Политолог Еловский: Трюдо уходит в отставку в связи с глубоким кризисом в Канаде

Джастин Трюдо и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP Photo/ Evan Vucci

Джастин Трюдо и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP Photo/ Evan Vucci

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уходит в отставку в связи с глубоким кризисом, в котором оказалась его партия и в целом страна. Растёт госдолг и госрасходы, уровень бедности, инфляция, преступность, стоимость жизни, при этом падает производительность труда и ВВП на душу населения. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог Дмитрий Еловский.

«Впервые за многие годы Канада перестала двигаться в параллели с США. У южного соседа сейчас дела тоже нехороши — потому и выиграл Трамп. Но у Канады дела ещё хуже. Что позволяет Трампу откровенно троллить соседа, говоря, что его место — роль ещё одного штата. Трамп в этом плане ведёт себя как типичный представитель американской элиты: слабого сожри», — подчеркнул эксперт.

Политически Трюдо тоже не блещет, считает Еловский. Чего стоит скандал с чествованием украинского эсесовца. Это стало ярким примером слабой работы его администрации: люди не удосужились посмотреть биографическую справку человека, которого пригласили для оваций.

«Исходя из этого, можно предположить, что Трюдо сдает сейчас пост лидера партии в надежде потянуть время на должности премьера. Скорее всего, его и тут ждёт отставка. Слишком на Западе устали от леволиберальных глобалистов, слишком велик запрос на правых консерваторов», — заключил политолог.

После заявления Трюдо об отставке Трамп снова заговорил о 51-м штате США
После заявления Трюдо об отставке Трамп снова заговорил о 51-м штате США

Напомним, Оттава столкнулась с проблемами после заявления избранного президента США Дональда Трампа о планах ввести 25% пошлины на товары из Канады. Трюдо ему возразил и напоролся на угрозы американского политика включить страну в состав США в качестве 51-го штата. Трамп продолжает называть канадского премьера «губернатором», намекая, что Канада не является независимым государством. Власть Трюдо и правда подходит к концу: на днях он анонсировал отставку. Однако позже оговорился, что уйдет с поста лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя политсилы.

Ольга Годуненко
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