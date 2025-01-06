«Слабого сожри»: Политолог объяснил, почему Трамп откровенно троллит Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уходит в отставку в связи с глубоким кризисом, в котором оказалась его партия и в целом страна. Растёт госдолг и госрасходы, уровень бедности, инфляция, преступность, стоимость жизни, при этом падает производительность труда и ВВП на душу населения. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог Дмитрий Еловский.

«Впервые за многие годы Канада перестала двигаться в параллели с США. У южного соседа сейчас дела тоже нехороши — потому и выиграл Трамп. Но у Канады дела ещё хуже. Что позволяет Трампу откровенно троллить соседа, говоря, что его место — роль ещё одного штата. Трамп в этом плане ведёт себя как типичный представитель американской элиты: слабого сожри», — подчеркнул эксперт.

Политически Трюдо тоже не блещет, считает Еловский. Чего стоит скандал с чествованием украинского эсесовца. Это стало ярким примером слабой работы его администрации: люди не удосужились посмотреть биографическую справку человека, которого пригласили для оваций.