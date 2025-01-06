После заявления Трюдо об отставке Трамп снова заговорил о 51-м штате США
Трамп: Многие жители Канады хотят войти в состав США
Дональд Трамп и Джастин Трюдо. Обложка © ТАСС/EPA/
Многие канадцы хотели бы жить в составе США в качестве 51-го штата. С таким заявлением выступил избранный президент США Дональд Трамп на фоне заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о скорой отставке.
«Многие люди в Канаде любят быть 51-м штатом. Соединённые Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые необходимы Канаде для выживания. Джастин Трюдо это понимал и ушёл в отставку», – написал Трамп в соцсети Truth Social.
По его мнению, вхождение в состав США снизило бы налоги в Канаде и защитило её от «российских и китайских кораблей».
Напомним, Оттава столкнулась с проблемами после заявления избранного президента США Дональда Трампа о планах ввести 25% пошлины на товары из Канады. Трюдо ему возразил и напоролся на угрозы американского политика включить страну в состав США в качестве 51-го штата. Трамп продолжает называть канадского премьера «губернатором», намекая, что Канада не является независимым государством. Власть Трюдо и правда подходит к концу: на днях он анонсировал отставку. Однако позже оговорился, что уйдет с поста главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя политсилы.