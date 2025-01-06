После заявления Трюдо об отставке Трамп снова заговорил о 51-м штате США

Многие канадцы хотели бы жить в составе США в качестве 51-го штата. С таким заявлением выступил избранный президент США Дональд Трамп на фоне заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о скорой отставке.

«Многие люди в Канаде любят быть 51-м штатом. Соединённые Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые необходимы Канаде для выживания. Джастин Трюдо это понимал и ушёл в отставку», – написал Трамп в соцсети Truth Social.