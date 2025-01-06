Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 января, 16:36

Трюдо отложил уход с поста премьера Канады до избрания преемника

Трюдо уйдёт в отставку после избрания нового лидера правящей партии Канады

Джастин Трюдо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Art Babych

Джастин Трюдо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Art Babych

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместо объявления об увольнении обещал уйти с поста главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя политсилы. Его выступление транслировали все ведущие телеканалы страны.

«На протяжении всей моей карьеры все успехи, которых я добился, стали возможны благодаря поддержке и воодушевлению со стороны моей семьи. Вчера за ужином я поделился этим решением с моими детьми, а сегодня делюсь им с вами: я намерен уйти с постов лидера Либеральной партии Канады и премьер-министра Канады, как только партия изберёт нового руководителя», – объявил глава кабмина.

Трюдо намерен исполнять свои обязанности до завершения процесса избрания его преемника.

Оттава столкнулась с проблемами после заявления избранного президента США Дональда Трампа о планах ввести 25% пошлины на товары из Канады. Трюдо ему возразил и напоролся на угрозы американского политика включить страну в состав США в качестве 51-го штата. Трамп продолжает называть канадского премьера «губернатором», намекая, что Канада не является независимым государством.

Трюдо может покинуть пост лидера Либеральной партии Канады 6 января
Трюдо может покинуть пост лидера Либеральной партии Канады 6 января
Андрей Бражников
  • Новости
  • Джастин Трюдо
  • Канада
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar