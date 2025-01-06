Трюдо может покинуть пост лидера Либеральной партии Канады 6 января

Канадский премьер Джастин Трюдо может покинуть пост лидера Либеральной партии Канады уже в понедельник, 6 января. Об этом сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на неназванные источники.

«Трюдо может объявить уже в понедельник о своей отставке с поста лидера Либеральной партии», — рассказали изданию три источника.

По их данным, уход Трюдо точно случится до среды, когда будут встречаться члены Либеральной партии. Пока непонятно, что собирается предпринять национальный исполнительный комитет политсилы, чтобы заменить Трюдо на его посту.

«Пока неясно, уйдёт ли он (Трюдо) немедленно или останется премьер-министром, пока не будет выбран новый лидер», — сообщает газета.