Джастин Трюдо сравнил текущий политический кризис в Канаде и трудности либеральной партии с обычными семейными разногласиями, возникающими перед Рождеством. Премьер-министр также назвал лидера оппозиции, который требует его отставки, злодеем Гринчем. Таким образом, Трюдо попытался смягчить напряженность после недавнего скандала, в результате которого в отставку ушли активная сторонница поддержки киевского режима министр финансов и один из советников кабинета.

«Как и в большинстве семей, у нас тоже иногда возникают споры во время праздников. Но мы найдем способ разрешить эту ситуацию. Я люблю свою страну, и именно любовь объединяет семью», – отметил Трюдо.