Трюдо сравнил развал правительства Канады с семейной ссорой в канун Рождества
Фото © Zuma / TASS
Джастин Трюдо сравнил текущий политический кризис в Канаде и трудности либеральной партии с обычными семейными разногласиями, возникающими перед Рождеством. Премьер-министр также назвал лидера оппозиции, который требует его отставки, злодеем Гринчем. Таким образом, Трюдо попытался смягчить напряженность после недавнего скандала, в результате которого в отставку ушли активная сторонница поддержки киевского режима министр финансов и один из советников кабинета.
«Как и в большинстве семей, у нас тоже иногда возникают споры во время праздников. Но мы найдем способ разрешить эту ситуацию. Я люблю свою страну, и именно любовь объединяет семью», – отметил Трюдо.
Тем не менее, это вряд ли помогло улучшить его положение, поскольку рейтинги премьер-министра Канады достигли новых антирекордов.
Проблемы в канадском правительстве начались после заявления Дональда Трампа. Избранный президент США пообещал ввести 25% пошлины на все канадские товары, а когда Трюдо попытался возразить, Трамп предложил сделать Канаду 51-м штатом США. При этом он продолжает называть Трюдо «губернатором», словно Канада уже стала частью США.