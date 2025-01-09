«Абсолютно нереально»: Медведев оценил план создания «новой трамповской географии»

Планы избранного президента США Дональда Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США, а также переименовать Мексиканский залив в Американский являются прожектёрскими и абсолютно нереальными. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале, отметив, что вновь избранный хозяин Белого дома «начинает нескучно». По словам российского политика, цели американского лидера на второй президентский срок кажутся грандиозными, однако нереальными.

Медведев считает, что расчёты Трампа быстро урегулировать украинский конфликт весьма сомнительны. Улучшить американскую экономику, которая «живёт своей неспешной жизнью», а также поставить все точки над «i» в борьбе с мигрантами тоже вряд ли удастся. Поэтому республиканец просто решил переделать мир, отметил Медведев.

«Именно так — создать новую, трамповскую политическую географию. Новый яркий и цветной глобус, который сильно отличен от нынешнего скучного и серого. Все идеи сугубо прожектёрские и абсолютно нереальные», — считает Медведев.

Зампред СБ России не нашёл разумного обоснования идее с переименованием Мексиканского залива. Он также отметил, что Трамп не сильно понимает, что из себя представляет Гренландия, но его слишком прельщают огромные земли.

Политик добавил, что хозяин Белого дома ведёт борьбу с британским премьером Киром Стармером и немецким канцлером Олафом Шольцем руками Илона Маска. Затрат на противостояние в соцсети Х никаких, а цель очевидна: показать, «кто в доме хозяин».