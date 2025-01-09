«Абсолютно нереально»: Медведев оценил план создания «новой трамповской географии»
Медведев считает, что Трамп не сможет присоединить Канаду и Гренландию к США
Планы избранного президента США Дональда Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США, а также переименовать Мексиканский залив в Американский являются прожектёрскими и абсолютно нереальными. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале, отметив, что вновь избранный хозяин Белого дома «начинает нескучно». По словам российского политика, цели американского лидера на второй президентский срок кажутся грандиозными, однако нереальными.
Медведев считает, что расчёты Трампа быстро урегулировать украинский конфликт весьма сомнительны. Улучшить американскую экономику, которая «живёт своей неспешной жизнью», а также поставить все точки над «i» в борьбе с мигрантами тоже вряд ли удастся. Поэтому республиканец просто решил переделать мир, отметил Медведев.
«Именно так — создать новую, трамповскую политическую географию. Новый яркий и цветной глобус, который сильно отличен от нынешнего скучного и серого. Все идеи сугубо прожектёрские и абсолютно нереальные», — считает Медведев.
Зампред СБ России не нашёл разумного обоснования идее с переименованием Мексиканского залива. Он также отметил, что Трамп не сильно понимает, что из себя представляет Гренландия, но его слишком прельщают огромные земли.
Политик добавил, что хозяин Белого дома ведёт борьбу с британским премьером Киром Стармером и немецким канцлером Олафом Шольцем руками Илона Маска. Затрат на противостояние в соцсети Х никаких, а цель очевидна: показать, «кто в доме хозяин».
«Ещё не став новым президентом США, Трамп одержал несколько важных виртуальных побед. А главное, сформировал свою повестку дня космического масштаба и, как говаривал незабвенный проф. Преображенский, космической же глупости. <...> Короче, компания Trump, Musk and sci-fi brothers, LLC приступила к активной работе», — подытожил Медведев.
Напомним, Дональд Трамп всерьёз позарился на Гренландию, которая принадлежит Дании. Остров уже посетил сын республиканца, при этом он назвал поездку туристической. Также Трамп намерен сделать Канаду 51-м штатом США. Политик назвал премьер-министра страны Джастина Трюдо губернатором Канады и перечислил выгоды от вступления в состав Соединённых Штатов. Глава правительства северного государства жёстко ответил на притязания южного соседа, однако известно, что скоро он уйдёт со своего поста. Требования Трампа также включает переименование Мексиканского залива в залив Америки и передачу Вашингтону контроля над Панамским каналом.
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