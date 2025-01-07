Трамп планирует переименовать Мексиканский залив в Американский

Избранный президент США Дональд Трамп планирует изменить название Мексиканского залива на Американский залив. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида.

«Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на Американский залив. У этого названия прекрасное звучание, оно охватывает обширную территорию — Американский залив. Какое красивое название. И это уместно. Это уместно», — подчеркнул Трамп.

В своём заявлении Трамп раскритиковал миграционную политику Мексики, обвинив страну в недостаточном контроле над потоками мигрантов и наркотиков в США. Он заявил, что Мексика должна прекратить допускать миллионы людей на территории Америки.