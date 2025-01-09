Медведев сделал мрачный прогноз после обещания Трампа быстро закончить СВО

У избранного президента США Дональда Трампа не очень много шансов быстро закончить конфликт на Украине, несмотря на громкие обещания. На это указал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

«Не знаю уж, что сумеет сделать Трамп во время второго срока, но начинает он нескучно. Расчёт понятен: быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, экономика США живёт своей неспешной жизнью и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед», — пишет Медведев.