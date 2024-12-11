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11 декабря, 08:59

Трамп назвал решение украинского кризиса приоритетом на международной арене

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Разрешение украинского конфликта является приоритетом для США на международной арене. С таким заявлением выступил избранный президент Америки Дональд Трамп в интервью Paris Match.

«Приоритет – это решить проблему Украины с Россией», — сказал он.

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Напомним, 7 декабря Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце. Причём, по информации СМИ, изначально республиканец не искал разговора с главой киевского режима в Париже, но его смог переубедить президент Франции. Однако встреча продлилась недолго — всего 20 минут. Американец после разговора объявил, что Зеленский готов к переговорам. Новый лидер Штатов призывал к скорейшему прекращению огня.

Николай Рюмин
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