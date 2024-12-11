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Регион
11 декабря, 08:13

Стало известно, что Трамп требовал от Зеленского в Париже

Reuters: В ходе парижской встречи Трамп настаивал на прекращении огня на Украине

В ходе парижской встречи с Владимиром Зеленским и лидером Франции Эмманюэлем Макроном избранный президент США Дональд Трамп призывал к немедленному прекращению огня на Украине и быстрому решению конфликта. Об этом сообщает издание Reuters.

Журналисты уточнили, что Трамп держался крайне дружелюбно и открыто, однако перемирие какого плана его интересует он не уточнил. О гарантиях для киевского режима также не упоминалось. В ответ на это, Зеленский и Макрон убеждали республиканца, что за последние годы лидер РФ Владимир Путин успел сильно измениться. США следует занять более жёсткую позицию из-за падения режима Башара Асада в Сирии, советовали Дональду.

Стало известно, что Зеленский выпрашивал у Трампа в Париже
Стало известно, что Зеленский выпрашивал у Трампа в Париже

Напомним, 7 декабря Дональд Трамп пообщался с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце. Причём, по сообщениям СМИ, изначально Трамп не планировал встречаться с главой киевского режима в Париже, но его смог переубедить президент Франции. Однако встреча продлилась недолго — всего 20 минут. Избранный лидер США после разговора объявил, что Зеленский готов к переговорам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Николай Рюмин
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