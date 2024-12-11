Стало известно, что Трамп требовал от Зеленского в Париже

В ходе парижской встречи с Владимиром Зеленским и лидером Франции Эмманюэлем Макроном избранный президент США Дональд Трамп призывал к немедленному прекращению огня на Украине и быстрому решению конфликта. Об этом сообщает издание Reuters.

Журналисты уточнили, что Трамп держался крайне дружелюбно и открыто, однако перемирие какого плана его интересует он не уточнил. О гарантиях для киевского режима также не упоминалось. В ответ на это, Зеленский и Макрон убеждали республиканца, что за последние годы лидер РФ Владимир Путин успел сильно измениться. США следует занять более жёсткую позицию из-за падения режима Башара Асада в Сирии, советовали Дональду.