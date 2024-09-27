План Трампа по завершению СВО за 24 часа назвали фантазией
Дипломат Фриман: План Трампа по Украине является фантазийной внешней политикой
План кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине за 24 часа является фантазией. Таким мнением поделился с «Лентой.ру» бывший посол США в Саудовской Аравии и приглашённый научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман.
«Это так называемая «фантазийная внешняя политика» — концепция, предложенная господином Дональдом Трампом для привлечения американских избирателей, выступающих против войны на Украине», — подчеркнул дипломат.
По мнению Фримана, этот план детально не продуман и не стал официальной позицией Республиканской партии, от которой выступает Трамп на выборах в этом году. Бывший посол США считает, что конфликт в первую очередь должен завершиться переговорами двух враждующих стран, а именно Украины и РФ. Затем их могут поддержать Соединённые Штаты и европейские государства.
Напомним, бывший президент США и кандидат на высший государственный пост от республиканцев Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов заявил, что может завершить конфликт на Украине всего за сутки. При этом он не стал уточнять, какими методами хочет воспользоваться, чтобы добиться этой цели. Позже претендент на пост вице-президента от республиканцев Джей-Ди Вэнс в интервью пояснил, что политик намерен демилитаризировать границу между РФ и Украиной и добиться того, чтобы Киев не мог вступить в НАТО. В России сочли план Трампа по Украине хорошей попыткой исправить «безумства» нынешнего главы США Джо Байдена, который приложил максимум усилий для развязывания кровавого конфликта между двумя соседскими странами.