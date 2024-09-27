План Трампа по завершению СВО за 24 часа назвали фантазией

План кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине за 24 часа является фантазией. Таким мнением поделился с «Лентой.ру» бывший посол США в Саудовской Аравии и приглашённый научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман.

По мнению Фримана, этот план детально не продуман и не стал официальной позицией Республиканской партии, от которой выступает Трамп на выборах в этом году. Бывший посол США считает, что конфликт в первую очередь должен завершиться переговорами двух враждующих стран, а именно Украины и РФ. Затем их могут поддержать Соединённые Штаты и европейские государства.