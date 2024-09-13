В России сочли план Трампа по Украине хорошей попыткой исправить «безумства» Байдена Депутат Шеремет назвал благоразумным план Трампа по достижению мира на Украине 13 сентября, 08:14 Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / АР

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что кандидат в президенты США Дональд Трамп своим планом по завершению украинского конфликта фактически дублирует Стамбульские соглашения 2022 года между Москвой и Киевом, которые не были подписаны сторонами по вине Запада.

«Стремление Дональда Трампа исправить преступную и совершенно безумно агрессивную, ничем не оправданную политику нынешнего президента США (Джо — прим. Life.ru) Байдена, который приложил максимум усилий для развязывания кровавого конфликта между Украиной и Россией, с его стороны очень ответственно и благоразумно», — пояснил Шеремет РИА «Новости».

Депутат также напомнил, что сейчас время Стамбульских соглашений, возможно, прошло, так как киевский режим совершил с того момента очень много непростительных терактов против россиян. Шеремет резюмировал, что Запад усердно постарался обесценить все миротворческие усилия России, что вынуждает Москву «продолжить громить врага на всех фронтах, принуждая его к полной и безоговорочной капитуляции».

Ранее бывший президент США и кандидат на высший государственный пост от республиканцев Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов заявил, что хочет завершения конфликта на Украине. Он не стал уточнять методы, какими хочет добиться цели. Претендент на пост вице-президента от республиканцев Джей-Ди Вэнс в интервью YouTube-каналу Shawn Ryan Show пояснил, что Трамп намерен демилитаризировать границу между РФ и Украины и добиться того, что Киев не сможет вступить в НАТО.

Авторы Татьяна Миссуми