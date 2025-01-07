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Регион
7 января, 18:25

Трамп призвал Данию отказаться от Гренландии

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Дании следует оставить свои притязания на Гренландию. Это заявление он сделал во время общения с журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго, расположенной во Флориде.

«Люди даже не знают, есть ли у Дании какие-либо юридические права на Гренландию, но если они есть, она должна от них отказаться, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Это ради свободного мира. Вы посмотрите — не нужно даже бинокля: китайские и российские корабли повсюду. Мы не позволим этому случиться», — сказал политик.

Он предположил, что население острова может выбрать между независимостью и присоединением к США. При этом будущий хозяин Овального кабинета отметил, что в случае, если датские власти будут настаивать на своих притязаниях, против них могут быть введены значительные пошлины.

Сын Трампа прилетел в Гренландию после притязаний отца на островное государство
Сын Трампа прилетел в Гренландию после притязаний отца на островное государство

Напомним, Трамп положил глаз на Гренландию недавно, заявив, что регион важен для нацбезопасности Америки. По его словам, если остров присоединится к Штатам, то местные жители от этого сильно выиграют. Отметим, что незадолго до таких высказываний власти региона заявили о желании отделиться от Дании. Вскоре главенствующее государство даже сменило герб.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Александра Мышляева
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