Трамп призвал Данию отказаться от Гренландии
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Дании следует оставить свои притязания на Гренландию. Это заявление он сделал во время общения с журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго, расположенной во Флориде.
«Люди даже не знают, есть ли у Дании какие-либо юридические права на Гренландию, но если они есть, она должна от них отказаться, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Это ради свободного мира. Вы посмотрите — не нужно даже бинокля: китайские и российские корабли повсюду. Мы не позволим этому случиться», — сказал политик.
Он предположил, что население острова может выбрать между независимостью и присоединением к США. При этом будущий хозяин Овального кабинета отметил, что в случае, если датские власти будут настаивать на своих притязаниях, против них могут быть введены значительные пошлины.
Напомним, Трамп положил глаз на Гренландию недавно, заявив, что регион важен для нацбезопасности Америки. По его словам, если остров присоединится к Штатам, то местные жители от этого сильно выиграют. Отметим, что незадолго до таких высказываний власти региона заявили о желании отделиться от Дании. Вскоре главенствующее государство даже сменило герб.
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