Данию загнало в угол предупреждение советников Трампа насчёт Гренландии
CNN: Советники Трампа предупредили Данию о серьёзных планах на Гренландию
Посёлок Кулусук в Гренландии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Tufvesson
Советники и союзники избранного президента США Дональда Трампа предупредили Данию о «серьёзности его намерений» относительно покупки Гренландии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц королевства.
По сведениям журналистов, Трамп размышлял о покупке Гренландии ещё во время первого президентского срока, но сейчас ситуация «совершенно иная». Высокопоставленный датский чиновник утверждает, что это кажется гораздо более серьёзным. Сейчас власти королевства тщательно взвешивают, как отреагировать на планы Трампа, «не вызвав серьёзного разрыва с близким союзником и членом НАТО».
Очевидно, что Дональд Трамп и впрямь всерьёз позарился на Гренландию. Избранный американский лидер даже перечислил выгоды от присоединения к США не только крупнейшего острова, но и Канады. А власти Гренландии уже заявили о желании отделиться от Дании. Трамп тоже призвал Копенгаген отказаться от Гренландии «ради свободного мира».