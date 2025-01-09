Данию загнало в угол предупреждение советников Трампа насчёт Гренландии

Советники и союзники избранного президента США Дональда Трампа предупредили Данию о «серьёзности его намерений» относительно покупки Гренландии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц королевства.

По сведениям журналистов, Трамп размышлял о покупке Гренландии ещё во время первого президентского срока, но сейчас ситуация «совершенно иная». Высокопоставленный датский чиновник утверждает, что это кажется гораздо более серьёзным. Сейчас власти королевства тщательно взвешивают, как отреагировать на планы Трампа, «не вызвав серьёзного разрыва с близким союзником и членом НАТО».