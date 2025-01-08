Захарова отреагировала на слова Трампа о присоединении Гренландии и Канады к США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления Дональда Трампа о присоединении Гренландии и Канады к США, напомнила, что он ещё не вступил в должность главы государства. По словам дипломата, для оценки слов избранного президента необходимо дождаться, когда он официально сможет выражать позицию страны и народа.

«Трамп пока ещё не вступил в должность. Вот когда он станет президентом, когда он будет говорить от лица государства и народа США в официальном качестве, тогда, наверное, это и нужно и можно будет это как-то оценивать, разбирать», — отметила Захарова в эфире радио Sputnik.